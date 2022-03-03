Мария Агапова — о доходах бойцов в UFC: почему бокс ценится больше, чем ММА?

Боец из Казахстана Мария Агапова прокомментировала недовольство некоторых бойцов UFC невысокими гонорарами. Это является причиной потенциального ухода Франсиса Нганну из промоушена Даны Уайта.



«Мне ни в одной организации не платили больше, чем платят в UFC. Я жаловаться не буду. Кроме того, что UFC платит самые большие деньги, они тебя лечат, если ты травмируешься. Они максимально пытаются тебе помочь. Не знаю, чего все возмущаются? Может быть они смотрят на боксёров. Я не знаю, почему у нас не так?! Конечно, это обидно, но что есть, то есть. Почему бокс больше ценится, чем ММА? Ведь в ММА можно больше себя покалечить, чем в боксе.



Не знаю, почему-то за бокс платят больше. Мне кажется, из-за этого у бойцов ММА возникает какое-то негодование и поэтому они катят бочку на UFC. Но мне все равно кажется, что UFC — самая лучшая организация в ММА. Я думала не катить бочку на UFC, надо просто как-то поднять гонорары, чтобы в ММА платили так же, как и боксёрам хотя бы. Необязательно больше, но хотя бы так же. Все возмущаются, что боксёрам платят больше. Из-за этого такие разговоры», — рассказала Агапова в беседе с Денисом Дорофеевым.



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