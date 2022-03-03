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Стала известна дата поединка Тима Цзю и Террелла Гауша

Стала известна дата поединка Тима Цзю и Террелла Гауша
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Поединок австралийского боксёра русского происхождения Тима Цзю с американцем Терреллом Гаушей состоится 27 марта в Миннесоте (США). Об этом сообщил Цзю-младший в своём «инстаграме».

«Это официально!.. Цзю — Гауша в США 27 марта», — написал Цзю в своём «инстаграме».

Тим является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо. 17 июля 2021 года Брайан предпринял попытку объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира, однако в противостоянии с американцем Джермаллом Чарло судьи зафиксировали ничью. В случае если Цзю одолеет своего противника, он получит право выйти на бой с победителем боя-реванша Чарло — Кастаньо.

Последний поединок Тимофей провёл с японским боксёром Такеши Иноуэ, победив его по итогам 12 раундов. Ранее была названа дата дебюта младшего брата Тима Цзю в профессиональном боксе.

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