Холифилд: Усик доставит Фьюри проблем

Легендарный боксёр Эвандер Холифилд поделился мыслями о потенциальном поединке Тайсона Фьюри и Александра Усика.



«Что я точно знаю — большинство маленьких парней всегда лучше тех, что больше. Они гораздо лучше двигаются на ногах. В своё время я был гораздо меньше большинства соперников, так что мне было несложно попадать по ним и быть быстрее.



Думаю, Усик доставит Фьюри проблем. Тайсону нужно избавиться от мысли, что он более крупный боксёр, потому что все знают, что бойцы поменьше дерутся намного лучше, они хорошо обучены и они быстрее. У больших парней нокаутирующий удар. Если они поймают тебя, то могут нанести большой урон, но способен ли Фьюри потрясти Усика? У Фьюри нет тяжёлого удара, а быстрее Усика он быть не сможет», — приводит слова Холифилда BoxingScene.