Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Умар Нурмагомедов высказался на тему давления по отношению к российским бойцам в США

Умар Нурмагомедов высказался на тему давления по отношению к российским бойцам в США
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, в настоящее время проводящий подготовку в США, признался, что не почувствовал никаких изменений по отношению к себе в свете последних событий на Украине.

«Абсолютно никаких изменений – как было, так и живём, всё так же. Никакого давления не ощущаем. Не знаю, но никаких предпосылок к тому, что бой с Келлехером может отмениться, нет. Ислам же подрался на прошлых выходных», — сказал Нурмагомедов в интервью на канале USACHEV TV в YouTube.

Следующий бой Нурмагомедов проведёт с Брайаном Келлехером. Поединок состоится в ночь на 6 марта мск в Лас-Вегасе на UFC 272.

В последний раз Умар сражался 20 января, когда победил представителя Казахстана Сергея Морозова. На счету Келлехера 24 победы и 12 поражений в смешанных единоборствах.

Новость по теме
Хабиб рассказал, о ком у него чаще всего спрашивает Дана Уайт
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022