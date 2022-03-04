Умар Нурмагомедов высказался на тему давления по отношению к российским бойцам в США

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, в настоящее время проводящий подготовку в США, признался, что не почувствовал никаких изменений по отношению к себе в свете последних событий на Украине.



«Абсолютно никаких изменений – как было, так и живём, всё так же. Никакого давления не ощущаем. Не знаю, но никаких предпосылок к тому, что бой с Келлехером может отмениться, нет. Ислам же подрался на прошлых выходных», — сказал Нурмагомедов в интервью на канале USACHEV TV в YouTube.



Следующий бой Нурмагомедов проведёт с Брайаном Келлехером. Поединок состоится в ночь на 6 марта мск в Лас-Вегасе на UFC 272.



В последний раз Умар сражался 20 января, когда победил представителя Казахстана Сергея Морозова. На счету Келлехера 24 победы и 12 поражений в смешанных единоборствах.

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