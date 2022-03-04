Уланбеков: поп-ММА — не мужское дело. Там задевают честь, а потом руки пожимают

Известный боец UFC, россиянин Тагир Уланбеков рассказал, почему он не следит за сферой поп-ММА.
«Обычные поединки смотрю, поп-ММА — точно нет. Там бойцы задевают честь друг друга, что хотят говорят и после этого дерутся, руки пожимают. Я считаю, это не мужское дело», — сказал Уланбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Последний поединок Уланбеков провёл на турнире UFC 267, где встречался с представителем Бразилии Алланом Насименто. Противостояние продлилось все три раунда, на протяжении которых Уланбеков доминировал над соперником в партере. По итогам противостояния победу раздельным решением судей праздновал Уланбеков. Тагир одержал 14-ю победу в 15 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Насименто потерпел шестое поражение в 24 поединках.
Полное интервью с Тагиром Уланбековым будет опубликовано на «Чемпионате» сегодня, 4 марта.
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