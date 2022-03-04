Вячеслав Дацик: буду делать операцию
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Знаменитый 45-летний российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик разместил новый пост на своей официальной странице в «Инстаграме», рассказав о необходимости провести операцию.
«Лечим старую травму. Буду делать операцию. Но перед этим порадую вас несколькими боями», – написал Вячеслав.
Напомним, в последнем поединке Вячеслав уступил соотечественнику Зелимхану Пулемётчику Дукаеву. Их бой состоялся на вечере «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в ночь на 29 января мск. Противостояние проходило по правилам бокса.
Ранее о возможном поединке с Дациком мыслями поделился известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, отметив, что переговоры между обеими сторонами продолжаются.
Новость по темеА. Емельяненко высказался о бое с Дациком
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