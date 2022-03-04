Гаджиев: много спрашивают, если уволят Махачева, Волкова, Яна, будут они драться в России?

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о положении дел в российском боксе и ММА в свете последних событий на Украине.
«Индустрии бокса в России сейчас вдвойне непросто, ведущие мировые федерации запретили боксёрам любые соприкосновения с нашим боксом — теперь участие в российском турнире грозит иностранцу исключением из рейтингов. Что будет с боем Бивол – Альварес, тоже неизвестно.
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Если говорить о ММА, то здесь пока более позитивная картина, Дана Уайт сообщил, что постарается сохранить позиции наших ребят, а к нам в Россию по-прежнему могут приехать бразильцы и азиаты. Но это всё пока, а дальше посмотрим.
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Многие спрашивают — а если уволят Махачева, Волкова, Яна и других, будут ли они драться в России? Думаю, что после UFC выступать ещё где-то будет сложно, тот уровень медийности и денег, что сегодня есть у ребят, им никто в России не обеспечит. Уж лучше в таком случае поддерживать форму и ждать «оттепели».
Скажу так — в отношении перспектив индустрии единоборств России я спокоен. Прорвёмся! У боксёров на худой конец есть фрик-бои, которые, к слову, стали очень популярными, а мы, представители ММА, будем и дальше делать то, что делали — поднимать российский спорт и создавать героев внутри страны!» — написал Гаджиев в своём «инстаграме».
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