«Он говорит много дерьма и ерунды». Альварес — о том, почему решил подраться с Головкиным

Чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес рассказал, почему решил провести третий бой с чемпионом мира по версии IBF в среднем весе Геннадием Головкиным.
«У нас есть сделка, и многие хотят нашей встречи с Головкиным, поэтому я говорю: «Почему бы и нет? Все хотят этого боя, верно?»
Может быть, немного поздно для нашей трилогии с Головкиным, может быть, нет. Все всё еще хотят боя, так почему бы и нет.
Это личное для меня. Он говорит много дерьма, он говорит много всякой ерунды, но мы ещё посмотрим. Сначала обо всём по порядку, верно? Нам нужно победить 7 мая», — сказал Альварес в интервью YouTube-каналу FightHype.
Напомним, ориентировочная дата поединка Альвареса и Головкина – 17 сентября.
Перед осенней встречей обоим боксерам нужно будет успешно завершить весенние бои. Головкин 9 апреля сразится с чемпионом мира WBA Super Риотой Муратой, а Альварес 7 мая встретится с россиянином Дмитрием Биволом.
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