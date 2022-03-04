«Я поборю этого дерьмового Макчавича». Макгрегор — о возможном поединке с Махачевым

Экс-чемпион промоушена в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор высказался о возможном бое с 30-летним российским бойцом смешанных единоборств Исламом Махачевым. Макгрегор специально исковеркал фамилию Махачева, обращаясь к нему у себя в социальных сетях.
«Я поборю этого дерьмового Макчавича, не парьтесь. В любой день и ночь. Это просто жалко. Смотри, когда я вернусь. Таким же, как раньше.
Кто угодно. В любом весе. В любом месте. Индустрия полна таких дерьмовых пятен», — написал Макгрегор у себя в «твиттере».
Ранее Махачев, выступающий в лёгком весе UFC, высказался о возможном поединке с Макгрегором. По словам Махачева, он «разнесёт» Конора.
Ислам одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении — оно случилось ещё в 2015 году.
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