Международная ассоциация бокса (АИБА) запретила россиянам и белорусам участвовать в международных соревнованиях. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
АИБА приняла рекомендацию Международного олимпийского комитета относительно участия боксеров и официальных лиц соревнований, включая рефери и судей, принадлежащих к национальным федерациям России или Беларуси. Теперь их нельзя приглашать или допускать к участию в международных соревнованиях по боксу.
В тех случаях, когда это невозможно в короткие сроки по организационным или юридическим причинам, российским или белорусским представителям разрешается участвовать только в качестве нейтральных спортсменов.
Совет также одобрил отмену международных турниров, запланированных в России и Беларуси в этом году в соответствии с рекомендацией МОК.
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