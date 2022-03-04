«Спортсменов нельзя использовать как заложников». Федерация бокса России — о решении АИБА

Федерации бокса России ответила на решение международной ассоциации бокса (АИБА) о запрете россиянам и белорусам участвовать в международных соревнованиях.
«Совет директоров Международной ассоциации бокса принял решение об отстранении спортсменов из Российской Федерации и Республики Беларусь от участия в международных соревнованиях. Также отменены или перенесены международные соревнования, которые планировалось провести в России в этом году.
Отметим, что аналогичное решение о российских спортсменах уже приняли в большинстве международных федераций по разным видам спорта.
В сложившейся ситуации Федерация бокса России твёрдо придерживается позиции Олимпийского комитета России (ОКР), озвученной накануне по итогам заседания исполнительного комитета ОКР – спорт должен при любых обстоятельствах оставаться вне политики, а спортсменов недопустимо использовать как заложников в интересах достижения целей различных геополитических сил.
Федерация бокса России и всё боксёрское сообщество нашей страны глубоко убеждены в том, что любое решение, попирающее основы международного олимпийского движения, является неправомерным», — говорится в заявлении Федерации на официальном сайте организации.
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