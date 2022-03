Результаты взвешивания UFC 272: Умар Нурмагомедов оказался тяжелее Брайэна Келлехера

В ночь с 5 на 6 марта февраля в Лас-Вегасе (США) в спортивном комплексе «T-Mobile Arena» пройдёт турнир UFC 272, главным событием которого станет бой между американцами Колби Ковингтоном и Хорхе Масвидалем.

В преддверии турнира бойцы прошли процедуру взвешивания, по итогам которой Ковингтон и Масвидаль оказались в равном весе.

Отметим, что в раннем предварительном карде турнира свой поединок с американцем Брайэном Келлехером проведёт россиянин Умар Нурмагомедов. На процедуре взвешивания он был тяжелее соперника.

UFC 272. Результаты взвешивания

Основной кард

Колби Ковингтон (77,34 кг) vs. Хорхе Масвидаль (77,34 кг)

Рафаэль Дос Аньос (72,57 кг) vs. Ренато Мойкано (72,57 кг) — Бой в промежуточном весе

Эдсон Барбоза (66 кг) vs. Брайс Митчелл (66 кг)

Кевин Холлэнд (77,11 кг) vs. Алекс Оливейра (77,11 кг)

Грег Харди (120,66 кг) vs. Сергей Спивак (110,45 кг)

Предварительный кард

Джейми Малларки (70,53 кг) vs. Джэлин Тёрнер (70,76 кг)

Марина Родригес (52,62 кг) vs. Ян Сяонянь (52,62 кг)

Николае Негумереану (93,21 кг) vs. Кеннеди Нзечакву (93,44 кг)

Мария Агапова (57,15 кг) vs. Марина Мороз (56,93 кг)

Ранний предварительный кард

Брайэн Келлехер (65,77 кг) vs. Умар Нурмагомедов (66,22 кг)

Тим Эллиотт (57,15 кг) vs. Тагир Уланбеков (56,93 кг)

Людовит Клайн (70,76 кг) vs. Девонте Смит (70,76 кг)

Дастин Джейкоби (93,21 кг) vs. Михал Олексейчук (93,44 кг)