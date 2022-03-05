Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Макгрегор назвал сумму, за которую готов купить «Челси»

Макгрегор назвал сумму, за которую готов купить «Челси»
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский боец ММА Конор Макгрегор отреагировал на информацию о продаже «Челси». Ранее российский бизнесмен Роман Абрамович объявил, что продаёт актив, которым владеет с 2003 года. Соответствующая информация появилась на сайте лондонского клуба.

Макгрегор прикрепил к своему сообщению в «твиттере» ссылку, в которой говорится о готовности Абрамовича к продаже «Челси» за 3 млрд фунтов стерлингов.

«Я выдвигаю своё предложение в размере 1,5 млрд фунтов стерлингов», — написал Макгрегор в своём «твиттере».

За время правления Абрамовича синие стали пятикратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, одержали победу в Суперкубке УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.

Новость по теме
Макгрегор заявил, что заинтересован в приобретении «Челси»
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022