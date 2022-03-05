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Хабиб рассказал о готовности брата и Уланбекова к их предстоящим поединкам на UFC 272

Хабиб рассказал о готовности брата и Уланбекова к их предстоящим поединкам на UFC 272
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», дав краткий комментарий о предстоящем поединке бойцов ММА Тагира Уланбекова и Умара Нурмагомедова.

Меньше суток до боя Умара и Тагира на UFC 272. Удачи вам, братья, завтра вам предстоит пройти испытание в лице двух ветеранов UFC. Вы прошли тяжёлую и хорошую подготовку и очень хорошо готовы», — написал Хабиб.

Напомним, Тагир Уланбеков и Умар Нурмагомедов выступят на турнире по смешанным единоборствам UFC 272, который состоится в ночь на 6 марта мск в Лас-Вегасе. Тагир сразится с американцем Тимом Эллиоттом. Умар проведёт поединок тоже с американским бойцом. Ему будет противостоять Брайан Келлехер.

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