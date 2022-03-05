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Вячеслав Дацик: начинаю подготовку к бою

Вячеслав Дацик: начинаю подготовку к бою
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Известный 45-летний российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик разместил новый пост в своём «инстаграме», рассказав о начале нового поединка.

«Ну что, друзья, скоро мой бой. Начинаю подготовку», — написал Вячеслав.

Напомним, последний поединок Дацик провёл с соотечественником Зелимханом «Пулемётчиком» Дукаевым. Их противостояние состоялось в рамках вечера «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в ночь на 29 января по московскому времени. Бой проходил по правилам бокса.

Ранее не раз говорилось, что в скором времени Вячеслав может провести бой с известным российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Пока, однако, информации об этом нет.

Ранее Дацик рассказал о необходимости провести операцию.

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