Вячеслав Дацик: начинаю подготовку к бою

Известный 45-летний российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик разместил новый пост в своём «инстаграме», рассказав о начале нового поединка.



«Ну что, друзья, скоро мой бой. Начинаю подготовку», — написал Вячеслав.



Напомним, последний поединок Дацик провёл с соотечественником Зелимханом «Пулемётчиком» Дукаевым. Их противостояние состоялось в рамках вечера «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в ночь на 29 января по московскому времени. Бой проходил по правилам бокса.



Ранее не раз говорилось, что в скором времени Вячеслав может провести бой с известным российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Пока, однако, информации об этом нет.

Ранее Дацик рассказал о необходимости провести операцию.