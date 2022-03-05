Уайт высказался о новом контракте с Нганну, упомянув Фёдора Емельяненко

Президент UFC Дана Уайт рассказал о ситуации с чемпионом промоушена в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну, ранее отказывавшимся подписывать новый контракт и требовавшим увеличения оплаты.



«Он был в Камеруне, навещал свою семью. В скором времени он должен вернуться, после чего мы соберёмся вместе. Послушайте, за всю историю этого промоушена единственным парнем, которого мы так и не подписали, был Фёдор Емельяненко. Я имею в виду, что он был единственным бойцом, которого мы просто не могли подписать. В общем я надеюсь и даже уверен, что мы сможем заключить сделку с Фрэнсисом», — приводит слова Уайта Essentially Sports со ссылкой на ESPN.

Ранее Нганну показал фото с бывшим камерунским форвардом Самуэлем Это’О.