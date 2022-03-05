«Бывший, действующий и будущий чемпионы UFC». Ислам Махачев показал новое фото

Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев разместил новый пост в своём «инстаграме», показав фото с экс-чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и действующим чемпионом промоушена в полутяжёлом весе Гловером Тейшейрой.



«Бывший, действующий и будущий чемпионы UFC», — подписал фотографию Махачев.

Напомним, последний бой Махачев провёл с американцем Бобби Грином. Противостояние закончилось победой россиянина в первом раунде техническим нокаутом. Ислам одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении — оно случилось ещё в 2015 году, когда в октябре в рамках турнира UFC 192 Махачев уступил представителю Бразилии Адриано Мартинсу техническим нокаутом в первом раунде.