Усман призвал освистать человека, задавшего ему вопрос о бое с Джейком Полом

Действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе Камару Усман ответил на вопрос по поводу своего возможного поединка с известным блогером Джейком Полом, который известен своим увлечением смешанными единоборствами.



«Что, бой с Полом? Я прошу освистать человека, который задал мне этот вопрос. Послушайте, если мы будем драться, то всё будет по-настоящему. Я буду драться только с настоящим бойцом», — приводит слова Усмана BJ Penn.



Напомним, в декабре прошлого года Пол победил экс-чемпиона UFC, американца Тайрона Вудли, нокаутировав его в шестом раунде в матче-реванше по боксу, благодаря чему поднял свой непобеждённый боксёрский рекорд до 5-0. Ранее Джейк не раз выражал желание попробовать силы в ММА.