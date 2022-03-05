Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усман призвал освистать человека, задавшего ему вопрос о бое с Джейком Полом

Усман призвал освистать человека, задавшего ему вопрос о бое с Джейком Полом
Комментарии

Действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе Камару Усман ответил на вопрос по поводу своего возможного поединка с известным блогером Джейком Полом, который известен своим увлечением смешанными единоборствами.

«Что, бой с Полом? Я прошу освистать человека, который задал мне этот вопрос. Послушайте, если мы будем драться, то всё будет по-настоящему. Я буду драться только с настоящим бойцом», — приводит слова Усмана BJ Penn.

Напомним, в декабре прошлого года Пол победил экс-чемпиона UFC, американца Тайрона Вудли, нокаутировав его в шестом раунде в матче-реванше по боксу, благодаря чему поднял свой непобеждённый боксёрский рекорд до 5-0. Ранее Джейк не раз выражал желание попробовать силы в ММА.

Дерзкий блогер раскачивает империю UFC. Пол заставит Дану увеличить бойцам гонорары Дерзкий блогер раскачивает империю UFC. Пол заставит Дану увеличить бойцам гонорары
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022