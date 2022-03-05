Усман призвал освистать человека, задавшего ему вопрос о бое с Джейком Полом
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Действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе Камару Усман ответил на вопрос по поводу своего возможного поединка с известным блогером Джейком Полом, который известен своим увлечением смешанными единоборствами.
«Что, бой с Полом? Я прошу освистать человека, который задал мне этот вопрос. Послушайте, если мы будем драться, то всё будет по-настоящему. Я буду драться только с настоящим бойцом», — приводит слова Усмана BJ Penn.
Напомним, в декабре прошлого года Пол победил экс-чемпиона UFC, американца Тайрона Вудли, нокаутировав его в шестом раунде в матче-реванше по боксу, благодаря чему поднял свой непобеждённый боксёрский рекорд до 5-0. Ранее Джейк не раз выражал желание попробовать силы в ММА.
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