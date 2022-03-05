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Шлеменко снялся с титульного боя с Одиловым на турнире лиги Хабиба

Шлеменко снялся с титульного боя с Одиловым на турнире лиги Хабиба
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко не сможет выступить на турнире по смешанным единоборствам Eagle FC 47, где он должен был провести титульный поединок с чемпионом Eagle FC в среднем дивизионе Фаридуном Одиловым. Об этом сообщает пресс-служба промоушена.

«К нашему сожалению, «Шторм» не успевает восстановиться от травмы. Чемпиону Фаридуну Одилову будет подобран новый соперник», — говорится в сообщении Eagle FC.

Промоушен Eagle FC принадлежит Хабибу. Бой Шлеменко и Одилова должен был состояться 1 апреля в Сочи.

Последний поединок Шлеменко провёл с Артуром Гусейновым. Бойцы встречались на Eagle FC 42. Победу единогласным судейским решением праздновал Александр. Вскоре после боя Шлеменко признался, что в ходе противостояния сломал руку. Одилов стал чемпионом Eagle FC после того, как победил российского бойца Сергея Калинина.

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