Сантос — о бое с Анкалаевым на турнире UFC: победа приблизит меня к чемпионскому титулу

Боец UFC из Бразилии Тиаго Сантос, выступающий в полутяжёлом весе, поделился мнением о предстоящем поединке с представителем России Магомедом Анкалаевым.
«Я знаю, что Магомед Анкалаев очень крепкий боец. Он хороший ударник, но также на высоком уровне борется, но я готов к нему. Конечно, к каждому сопернику я использую разные тренировочные лагеря и разные способы подготовки, а потому на каждый бой я выхожу разным бойцом.
Постараюсь удивить Магомеда. Думаю, что победа сможет меня снова приблизить к чемпионскому титулу, и я готов вернуться в эту гонку», — приводит слова Сантоса Metaratings.
На счету Анкалаева в смешанных единоборствах 16 побед и одно поражение. В активе Сантоса 22 победы при девяти поражениях. Их поединок состоится в ночь на 13 марта.
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