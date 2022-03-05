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Артур Гусейнов выразил готовность заменить Шлеменко в бою с Одиловым

Артур Гусейнов выразил готовность заменить Шлеменко в бою с Одиловым
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Российский боец смешанных единоборств Артур Гусейнов заявил, что готов заменить Александра Шлеменко в поединке с чемпионом лиги Eagle FC в среднем весе Фаридуном Одиловым.

«Предположительно, да. Я готов выйти на замену. Мне готовиться не надо, у меня всё нормально. Связывалось ли со мной руководство лиги? Нет, пока не связывалось. Не думаю, что кто-то за такое короткое время сможет на замену выйти. Если финансово меня всё устроит, я выйду», — приводит слова Гусейнова Metaratings.

Промоушен Eagle FC принадлежит Хабибу. Бой Шлеменко и Одилова должен был состояться 1 апреля в Сочи.

Последний поединок Шлеменко провёл именно с Артуром Гусейновым. Бойцы встречались на Eagle FC 42. Победу единогласным судейским решением праздновал Александр. Вскоре после боя Шлеменко признался, что в ходе противостояния сломал руку. Одилов стал чемпионом Eagle FC после того, как победил российского бойца Сергея Калинина.

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