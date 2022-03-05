Стала известна дата поединка Джервонты Дэвиса и Роландо Ромеро

Чемпион мира по версии WBA в лёгком весе Джервонта Дэвис встретится с Роландо Ромеро 4 июня 2022 года, сообщает BoxingScene. Место проведения поединка пока остаётся неизвестным.



Ожидалось, что боксёры проведут бой 5 декабря 2022 года в Лос-Анджелесе, однако у Ромеро возникли проблемы с законом, из-за чего он был вынужден сняться с боя. Ромеро в этом бою заменил мексиканец Исаак Крус Гонсалес. Победу в поединке единогласным решением судей одержал Джервонта Дэвис (116-112, 115-113, 115-113).



Всего на счету Дэвиса 26 побед (24 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе.



Ромеро в профессиональной карьере провёл 14 боёв, одержав в них 14 побед (12 нокаутом). В последнем поединке он нокаутировал шведа Энтони Йигита. Тот бой прошёл в июле 2021 года.