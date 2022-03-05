Менеджер Чимаева: Хамзат и Тилл очень хорошо ладят друг с другом

Махди Шаммас, менеджер шведского бойца UFC чеченского происхождения Хамзата Чимаева, рассказал о взаимоотношениях своего подопечного с Дарреном Тиллом.



«Даррен Тилл стал глотком свежего воздуха в нашем зале. Многие люди плохо ладят с Хамзатом, но они сблизились настолько, что казалось, будто они знают друг друга много лет. Может, они наговорили друг другу столько дерьма в интернете, что и помогло им найти общий язык. Я вижу, что они очень хорошо ладят друг с другом», — приводит слова Шаммаса Blockasset.



Напомним, последний бой Чимаев провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.