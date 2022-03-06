Стало известно, кто заменит Шлеменко в титульном поединке с Одиловым

Казахстанский боец MMA Даурен Ермеков заменит россиянина Александра Шлеменко в поединке с чемпионом лиги Eagle FC в среднем весе Фаридуном Одиловым. Об этом сообщила пресс-служба лиги. Напомним, Шлеменко выбыл из поединка из-за травмы руки.

Промоушен Eagle FC принадлежит Хабибу Нурмагомедову. Бой Ермекова и Одилова должен состояться 1 апреля в Сочи.



Одилов последний поединок провёл в декабре 2021 года, одержав победу нал испанцем Иноком Солвесом Торресом. Всего на его счету 12 побед, два поражения и две ничьих.



Ермеков в последний раз дрался в октябре 2021 года. На турнире Eagle FC 42 он одержал победу над Нуцалханом Умахановым единогласным решением судей. В его активе 15 побед и пять поражений.