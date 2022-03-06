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Джейкоби победил Оксейчука на турнире UFC 272

Джейкоби победил Оксейчука на турнире UFC 272
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В ночь с 5 на 6 марта мск в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 272. В рамках предварительного карда поляк Михал Оксейчук встретился с американцем Джастином Джейкоби.

Продолжительность встречи составила все три раунда и закончилась победой Джейкоби единогласным решением судей. Американец одержал 17-ю победу в смешанных единоборствах при пяти поражениях. Оксейчук потерпел пятое поражение при 16 победах.

В главном событии турнира встретятся два американских бойца: Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль. Также на турнире выступят россияне Тагир Уланбеков и Умар Нурмагомедов.

Основной кард:

Колби Ковингтон — Хорхе Масвидаль
Рафаэль дос Аньос — Ренато Мойкано
Эдсон Барбоза — Брайс Митчелл
Кевин Холланд — Алекс Оливейра
Грег Харди — Сергей Спивак

UFC 2022. UFC 272, Лас-Вегас, США
Дастин Джейкоби (W) - Михал Олексейчук
06 марта 2022, воскресенье. 02:10 МСК
Дастин Джейкоби
Окончено
UD
Михал Олексейчук
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