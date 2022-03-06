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Россиянин Уланбеков проиграл американцу Эллиотту на турнире UFC

Россиянин Уланбеков проиграл американцу Эллиотту на турнире UFC
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В ночь с 5 на 6 марта мск в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 272. В рамках предварительного карда россиянин Тагир Уланбеков встретился с американцем Тимом Эллиоттом.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Эллиотта единогласным решением судей. Уланбеков потерпел второе поражение в смешанных единоборствах при 14 победах. Для Эллиотта эта победа стала 22-й в MMA при 12 поражениях.

В главном событии турнира встретятся два американских бойца: Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль. Также на турнире выступит ещё один россиянин Умар Нурмагомедов.

Основной кард:

Колби Ковингтон — Хорхе Масвидаль
Рафаэль дос Аньос — Ренато Мойкано
Эдсон Барбоза — Брайс Митчелл
Кевин Холланд — Алекс Оливейра
Грег Харди — Сергей Спивак

UFC 2022. UFC 272, Лас-Вегас, США
Тим Эллиотт (W) - Тагир Уланбеков
06 марта 2022, воскресенье. 03:10 МСК
Тим Эллиотт
Окончено
UD
Тагир Уланбеков
Комментарии
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