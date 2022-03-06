Россиянин Уланбеков проиграл американцу Эллиотту на турнире UFC

В ночь с 5 на 6 марта мск в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 272. В рамках предварительного карда россиянин Тагир Уланбеков встретился с американцем Тимом Эллиоттом.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Эллиотта единогласным решением судей. Уланбеков потерпел второе поражение в смешанных единоборствах при 14 победах. Для Эллиотта эта победа стала 22-й в MMA при 12 поражениях.

В главном событии турнира встретятся два американских бойца: Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль. Также на турнире выступит ещё один россиянин Умар Нурмагомедов.

Основной кард:

Колби Ковингтон — Хорхе Масвидаль

Рафаэль дос Аньос — Ренато Мойкано

Эдсон Барбоза — Брайс Митчелл

Кевин Холланд — Алекс Оливейра

Грег Харди — Сергей Спивак

