У.Нурмагомедов сообщил о готовности выйти на замену в следующем турнире UFC

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов после победы над американцев Брайаном Келлехером на турнире UFC 272 заявил, что готов выйти на замену в следующем турнире или вернуться в октагон 26 марта.

Напомним, Бой продлился один раунд и завершился победой Умара Нурмагомедова, который применил удушающим приём. Для россиянина эта победа стала 14-й подряд в смешанных единоборствах. Отметим, Умар не потерпел ни одного поражения.

Келлехер, в свою очередь, потерпел 13-е поражение в смешанных единоборствах при 24 победах.

Следующий турнир UFC запланирован на 12 марта.

В ночь с 26 на 27 марта в Коламбусе запланирован турнир UFC Fight Nigh. В рамках этого турнира пройдёт поединок между российским бойцом смешанных единоборств Алексеем Олейником и шведским спортсменом Илиром Латифи.