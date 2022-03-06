Украинка Мороз победила Агапову на UFC 272. Ранее между девушками был открытый конфликт

В ночь с 5 на 6 марта мск в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 272. В рамках предварительного карда украинка Марина Мороз встретилась с представительницей Казахстана Марией Агаповой.

Бой продлился два раунда и завершился победой Мороз сабмишеном.

Напомним, Мороз и Агапова являются бывшими коллегами по American Top Team После ухода Марии из ATT между девушками вспыхнул конфликт, который было решено уладить в октагоне.

Ранее на турнире россиянин Умар Нурмагомедов победил Брайана Келлехера.

В главном событии турнира встретятся два американских бойца: Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль.

Основной кард:

Колби Ковингтон — Хорхе Масвидаль

Рафаэль дос Аньос — Ренато Мойкано

Эдсон Барбоза — Брайс Митчелл

Кевин Холланд — Алекс Оливейра