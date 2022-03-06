В UFC официально подтвердили назначение титульного боя Оливейра – Гэтжи в лёгком весе

Пресс-служба UFC в «Твиттере» официально подтвердила назначение титульного боя в лёгком весе между 32-летним бразильским обладателем пояса Чарльзом Оливейрой и 33-летним представителем США Джастином Гэтжи, который ранее владел временным титулом.
Бой состоится в ночь на 8 мая на стадионе «Футпринт-Центр» в Финиксе (США).
Напомним, Оливейра завоевал освобождённый россиянином Хабибом Нурмагомедовым пояс UFC в лёгком весе, победив американца Майкла Чендлера. Последний бой Чарльз провёл с представителем США Дастином Порье. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом.
Джастин Гэтжи свой последний поединок провёл в ноябре 2021 года, победив единогласным решением судей Майкла Чендлера в соглавном поединке UFC 268.
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