Бой Чимаев – Бёрнс получил официальное подтверждение от UFC. Поединок состоится 10 апреля

Пресс-служба UFC в «Инстаграме» официально подтвердила назначение поединка в полусреднем весе между 27-летним шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и 35-летним представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом.

Бой пройдёт на мероприятии UFC 273, которое запланировано в ночь на 10 апреля на «Вистар Ветеранс Мемориал Арена» в Джексонвилле (штат Флорида, США).

Напомним, в последний раз Хамзат сражался на турнире по смешанным единоборствам UFC 267, где ему противостоял китайский спортсмен Ли Джинлианг. Чимаев одержал победу за счёт удушающего приёма, который он провёл на четвёртой минуте первого раунда.

Бёрнс провёл свой последний бой в июле прошлого года, одолев Стивена Томпсона единогласным решением судей. В феврале бразилец мог стать чемпионом UFC, но уступил Камару Усману в титульном бою.