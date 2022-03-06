Агапова назвала причины поражения от Мороз на турнире UFC 272
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24-летняя представительница Казахстана Мария Агапова в социальной сети «Инстаграм» отреагировала на поражение сабмишеном от украинки Марины Мороз в предварительном карде турнира UFC 272 в Лас-Вегасе (США), проходящем на «Ти-Мобайл Арене».
«Бой был принципиальный. Но к сожалению, я уступила. Не хватило борьбы и функционалки. Но в планах провести пару боев, набраться опыта. И провести реванш. Травмы ни одной нет», — гласит комментарий Агаповой в «Инстаграме».
Напомним, Мороз и Агапова являются бывшими коллегами по American Top Team После ухода Марии из ATT между девушками вспыхнул конфликт, который было решено уладить в октагоне. В результате бой продлился два раунда и завершился победой Мороз сабмишеном.
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