Дос Аньос единогласным решением победил Ренато Карнейро в соглавном поединке UFC 272

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся соглавный бой турнира UFC 272 в промежуточном весе между 37-летним бразильцем Рафаэлем дос Аньосом и его 32-летним соотечественником Ренато Карнейро (Мойкано).
Поединок прошёл со значительным преимуществом дос Аньоса – после третьего и четвёртого раундов судье даже пришлось приглашать в октагон врача, чтобы тот мог оценить состояние Ренато и выразить своё мнение о возможном продолжении боя для него. В результате победа единогласным решением судей досталась именно дос Аньосу.
Для дос Аньоса эта победа стала второй кряду в UFC и 31-й за карьеру в ММА при 13 поражениях. Мойкано, вышедший на коротком уведомлении после травмы Рафаэля Физиева, потерпел пятое поражение за карьеру в ММА, имея за плечами 16 побед.
Напомним, в главном событии встретятся первый номер рейтинга в полусредней весовой категории Колби Ковингтон (16-3) и шестой боец дивизиона Хорхе Масвидаль. Победитель сможет претендовать на титульный поединок с действующим чемпионом Камару Усманом.
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