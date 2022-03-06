Чимаев отреагировал на подтверждение своего боя с Бёрнсом

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев отреагировал на официальное подтверждение своего поединка с 35-летним представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом. Противостояние пройдёт на турнире UFC 273, который должен состояться в ночь на 10 апреля мск на «Вистар Ветеранс Мемориал Арена» в Джексонвилле (штат Флорида, США).



«Погнали», — написал Чимаев в своём «инстаграме».



В последний раз Чимаев проводил бой на турнире UFC 267, где ему противостоял китаец Ли Джинлианг. Хамзат победил за счёт удушающего приёма, который он провёл на четвёртой минуте первого раунда.



Что касается Бёрнса, то он в последний раз сражался в июле прошлого года, когда одолел Стивена Томпсона единогласным решением судей. В феврале Гилберт мог стать чемпионом UFC, но уступил американцу Камару Усману в титульном бою.

Новость по теме Бой Чимаев – Бёрнс получил официальное подтверждение от UFC. Поединок состоится 10 апреля