Гэтжи отреагировал на официальное подтверждение своего боя с чемпионом UFC Оливейрой
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Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи разместил новый пост в своём «инстаграме», высказавшись о подтверждении своего поединка с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой.
«Какая же это будет волшебная ночь», — написал Гэтжи.
Противостояние Гэтжи и Оливейры состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 274, который пройдёт в ночь на 8 мая мск на стадионе «Футпринт-Центр» в Финиксе (США).
Гэтжи в последнем бою на UFC 26 победил единогласным решением судей соотечественника Майкла Чендлера.
Оливейра завоевал освобождённый россиянином Хабибом Нурмагомедовым пояс UFC в лёгком весе, победив Чендлера. Последний бой Чарльз провёл с американцем Дастином Порье и победил его удушающим приёмом.
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