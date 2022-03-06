Гэтжи отреагировал на официальное подтверждение своего боя с чемпионом UFC Оливейрой

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи разместил новый пост в своём «инстаграме», высказавшись о подтверждении своего поединка с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой.



«Какая же это будет волшебная ночь», — написал Гэтжи.



Противостояние Гэтжи и Оливейры состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 274, который пройдёт в ночь на 8 мая мск на стадионе «Футпринт-Центр» в Финиксе (США).



Гэтжи в последнем бою на UFC 26 победил единогласным решением судей соотечественника Майкла Чендлера.

Оливейра завоевал освобождённый россиянином Хабибом Нурмагомедовым пояс UFC в лёгком весе, победив Чендлера. Последний бой Чарльз провёл с американцем Дастином Порье и победил его удушающим приёмом.