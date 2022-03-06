Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гэтжи отреагировал на официальное подтверждение своего боя с чемпионом UFC Оливейрой

Гэтжи отреагировал на официальное подтверждение своего боя с чемпионом UFC Оливейрой
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи разместил новый пост в своём «инстаграме», высказавшись о подтверждении своего поединка с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой.

«Какая же это будет волшебная ночь», — написал Гэтжи.

Противостояние Гэтжи и Оливейры состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 274, который пройдёт в ночь на 8 мая мск на стадионе «Футпринт-Центр» в Финиксе (США).

Гэтжи в последнем бою на UFC 26 победил единогласным решением судей соотечественника Майкла Чендлера.

Оливейра завоевал освобождённый россиянином Хабибом Нурмагомедовым пояс UFC в лёгком весе, победив Чендлера. Последний бой Чарльз провёл с американцем Дастином Порье и победил его удушающим приёмом.

Новость по теме
В UFC официально подтвердили назначение титульного боя Оливейра – Гэтжи в лёгком весе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022