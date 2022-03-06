Хирн отреагировал на намерение Фьюри завершить карьеру
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Известный промоутер Эдди Хирн высказался о словах чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе, 33-летнего британца Тайсона Фьюри. Ранее знаменитый боксёр заявил, что его поединок с соотечественником Диллианом Уайтом станет последним в его карьере.
«Если вы верите всему, что говорит Тайсон Фьюри, вы абсолютно сумасшедший», — приводятся слова Хирна на официальной странице журналиста Эндрю Бенсона в «Твиттере».
Не так давно стало известно, что титульный поединок между Фьюри и Уайтом состоится 23 апреля. Противостояние должно состояться на стадионе «Уэмбли». В октябре 2021 года Тайсон отстоял чемпионский пояс в бою с представителем США Деонтеем Уайлдером, нокаутировав своего оппонента в 11-м раунде.
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