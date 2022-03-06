Уланбеков отреагировал на своё поражение в бою с 35-летним американцем Эллиоттом
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Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков прокомментировал поражение, которое он потерпел на турнире UFC 272 в поединке с представителем США Тимом Эллиоттом.
«Я смирён с волей Всевышнего, в какой бы ситуации я ни оказался! Спасибо моей команде в лице моих братьев, которые рядом в любой ситуации», — написал Уланбеков на своей официальной странице в «Инстаграме».
Бой Уланбекова и Эллиотта проходил в рамках предварительного карда спортивного шоу. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых все судьи отдали победу американскому спортсмену. Тагир потерпел второе поражение в смешанных единоборствах при 14 победах. Для Эллиотта эта победа стала 22-й в MMA при 12 поражениях.
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