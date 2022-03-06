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Умар Нурмагомедов: готов провести новый бой уже через неделю

Умар Нурмагомедов: готов провести новый бой уже через неделю
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Россиянин Умар Нурмагомедов после победы в поединке с американцем Брайаном Келлехером на турнире UFC 272 рассказал о том, что уже на следующих выходных он был бы готов провести следующий бой.

«Очень рад, что одержал победу над таким серьёзным противником. Я готов провести новый бой уже через неделю», — сказал Нурмагомедов в интервью Джо Рогану после боя.

Бой продлился один раунд и завершился победой Умара Нурмагомедова, который применил удушающий приём. Для россиянина эта победа стала 14-й подряд в смешанных единоборствах. Отметим, что Умар не потерпел ни одного поражения.

В главном бою вечера американец Колби Ковингтон победил своего соотечественника Хорхе Масвидаля единогласным решением судей.

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