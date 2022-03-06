Дана Уайт рассказал о том, как Хабиб отреагировал на включение в Зал славы UFC

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что россиянин Хабиб Нурмагомедов неоднозначно отреагировал на попадание в Зал славы UFC.
«Хабиб — один из величайших спортсменов, когда-либо выступавших в профессиональном спорте. Никто не доминировал над своими соперниками так, как Хабиб. Он был сегодня не в духе, я не знаю, что случилось с Хабибом сегодня вечером», — приводит слова Уайта Mirror.
Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступления в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.
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