Уайт рассказал, что будет делать UFC, если Волкову не разрешат въезд в Великобританию

Президент UFC Дана Уайт рассказал о том, что UFC найдёт замену Александру Волкову, если россиянину запретят въезд в Великобританию для участия в турнире.

«Будем надеяться, что замена не понадобится. Но если придётся это сделать, мы будем готовы. Будем следить за тем, как станет развиваться ситуация. Мы уже пытались вывезти Волкова в Лондон заранее, но он отказался. Если ему запретят въезд, Том получит другого соперника», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

Волков должен встретиться с Томом Аспиналлом 19 марта на турнире UFC в Лондоне.

Напомним, последний поединок Александр Волков провёл с представителем Польши Марчином Тыбурой. Противостояние состоялось на прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ) турнире UFC 267. Волков праздновал победу по итогам трёх раундов, судьи приняли решение единогласно: 30-27, 30-27, 29-28.