Гран-при АСА среди легковесов начнётся 26 марта
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Президент ACA Алексей Яценко назвал дату старта Гран-при среди легковесов.
«26 марта в первом четвертьфинале на ACA 138 в Грозном россиянин Юсуф Раисов проведёт бой с бразильцем Хакраном Диасом. Второй четвертьфинал пройдёт 15 апреля: российский боец Эдуард Вартанян подерётся с американцем Луисом Пеньей на ACA 139 в Москве», — приводит слова Яценко пресс-служба организации.
Напомним, ранее, кроме этих четверых бойцов, лигой были публично объявлены ещё два имени участников Гран-при, ими станут Али Багов и Артём Резников. Призовой фонд турнира составит более чем $ 800 000.
Ранее сообщалось, что американский боец ACA Тони Джонсон не смог вылететь из США в Россию на чемпионский бой из-за увеличения времени оформления виз.
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