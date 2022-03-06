Гран-при АСА среди легковесов начнётся 26 марта

Президент ACA Алексей Яценко назвал дату старта Гран-при среди легковесов.

«26 марта в первом четвертьфинале на ACA 138 в Грозном россиянин Юсуф Раисов проведёт бой с бразильцем Хакраном Диасом. Второй четвертьфинал пройдёт 15 апреля: российский боец Эдуард Вартанян подерётся с американцем Луисом Пеньей на ACA 139 в Москве», — приводит слова Яценко пресс-служба организации.

Напомним, ранее, кроме этих четверых бойцов, лигой были публично объявлены ещё два имени участников Гран-при, ими станут Али Багов и Артём Резников. Призовой фонд турнира составит более чем $ 800 000.

Ранее сообщалось, что американский боец ACA Тони Джонсон не смог вылететь из США в Россию на чемпионский бой из-за увеличения времени оформления виз.