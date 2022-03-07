Джошуа: не хочу говорить о ситуации на Украине, но я без проблем подрался бы с Усиком

Бывший чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях Энтони Джошуа высказался по поводу потенциального боя-реванша с украинцем Александром Усиком.
«Не хочу говорить о ситуации на Украине, но я без проблем подрался бы с Усиком. Я подерусь с любым. Никаких проблем.
Поймите, мне нравится драться с хорошими бойцами. Они бросают мне вызов. Усик был хорошим вызовом. Мне необходимо стать лучше во всех аспектах и улучшить другие нюансы, чтобы победить. Усик – хороший боец. Я уважаю его», — сказал Джошуа на YouTube-канале Behind The Gloves.
Напомним, поединок между Усиком и Джошуа был признан событием 2021 года по версии издания The Ring. Усик стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над Энтони Джошуа единогласным решением судей.
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