«Бро, ты проиграл». Стерлинг в очередной раз обратился к Петру Яну

Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг сделал очередной выпад в адрес россиянина Петра Яна, с которым он должен провести свой следующий поединок.

Российский боец опубликовал в своём твиттере афишу с их турнира, на что американец написал:

«Бро, ты проиграл», добавив смеющийся эмодзи.

В настоящее время Стерлинг и российский боец Пётр Ян готовятся к реваншу, который запланирован на турнир по смешанным единоборствам UFC 273. Их поединок станет соглавным событием спортивного шоу. Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC как раз в бою со Стерлингом, который проходил на UFC 259. Пётр тогда нанёс удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику, что запрещено правилами UFC.