«Бро, ты проиграл». Стерлинг в очередной раз обратился к Петру Яну

Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг сделал очередной выпад в адрес россиянина Петра Яна, с которым он должен провести свой следующий поединок.
Российский боец опубликовал в своём твиттере афишу с их турнира, на что американец написал:
«Бро, ты проиграл», добавив смеющийся эмодзи.
В настоящее время Стерлинг и российский боец Пётр Ян готовятся к реваншу, который запланирован на турнир по смешанным единоборствам UFC 273. Их поединок станет соглавным событием спортивного шоу. Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC как раз в бою со Стерлингом, который проходил на UFC 259. Пётр тогда нанёс удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику, что запрещено правилами UFC.
- 7 марта 2022
-
09:12
-
00:18
- 6 марта 2022
-
22:51
-
21:41
-
20:35
-
18:31
-
18:16
-
17:14
-
16:54
-
16:42
-
16:09
-
15:36
-
14:26
-
13:45
-
13:06
-
12:34
-
12:24
-
11:53
-
11:46
-
11:00
-
10:49
-
10:13
-
10:00
-
09:30
-
09:18
-
09:08
-
08:17
-
07:54
-
07:17
-
07:10
-
06:43
-
06:30
-
04:35
-
04:04
-
03:51