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Нейт Диаз сообщил, что готов к своему последнему бою в UFC. И назвал имя соперника

Нейт Диаз сообщил, что готов к своему последнему бою в UFC. И назвал имя соперника
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Американский боец Нейт Диаз опубликовал новый пост в своём инстаграме, где показал фотографию с соотечественником Дастином Порье.

«Я готов к своему последнему бою в UFC. Дана Уайт, этот парень говорит, что тоже готов, так что давайте запустим это дерьмо. Я должен сделать это дерьмо», — написал Диаз.

Диаз провёл последний бой на UFC 263, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021 года, но не смог договориться с UFC о сопернике после того, как промоушен предложил ему бой с Хамзатом Чимаевым.

В последнем поединке Порье встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом.

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