Масвидаль: я сломаю Ковингтону челюсть, если увижу его на улице

Американский боец UFC Хорхе Масвидаль высказался по поводу Колби Ковингтона, с которым он дрался на турнире UFC 272 в ночь с 5 на 6 марта.

«Ничего личного, но это просто отстой, потому что этот идиот говорил о моих детях, понимаете? Если я увижу его на улице, я сделаю всё, чтобы сломать его чертову челюсть. Неважно, проиграл ли я борцовские схватки. Я всё ещё думаю, что он чертов трус», — сказал Масвидаль на пресс-конференции после боя.

В поединке с Масвидалем Колби праздновал победу единогласным решением судей. Теперь на его счету 17 побед в смешанных единоборствах, а также 3 поражения. После этого поединка Ковингтон вызвал на бой бывшего временного чемпиона промоушена в лёгком весе Дастина Порье.