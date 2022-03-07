Масвидаль: я сломаю Ковингтону челюсть, если увижу его на улице
Поделиться
Американский боец UFC Хорхе Масвидаль высказался по поводу Колби Ковингтона, с которым он дрался на турнире UFC 272 в ночь с 5 на 6 марта.
«Ничего личного, но это просто отстой, потому что этот идиот говорил о моих детях, понимаете? Если я увижу его на улице, я сделаю всё, чтобы сломать его чертову челюсть. Неважно, проиграл ли я борцовские схватки. Я всё ещё думаю, что он чертов трус», — сказал Масвидаль на пресс-конференции после боя.
В поединке с Масвидалем Колби праздновал победу единогласным решением судей. Теперь на его счету 17 побед в смешанных единоборствах, а также 3 поражения. После этого поединка Ковингтон вызвал на бой бывшего временного чемпиона промоушена в лёгком весе Дастина Порье.
Комментарии
- 7 марта 2022
-
15:07
-
13:57
-
12:52
-
11:52
-
10:14
-
09:12
-
00:18
- 6 марта 2022
-
22:51
-
21:41
-
20:35
-
18:31
-
18:16
-
17:14
-
16:54
-
16:42
-
16:09
-
15:36
-
14:26
-
13:45
-
13:06
-
12:34
-
12:24
-
11:53
-
11:46
-
11:00
-
10:49
-
10:13
-
10:00
-
09:30
-
09:18
-
09:08
-
08:17
-
07:54
-
07:17
-
07:10
Партнерский контент