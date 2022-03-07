«У меня нет слов, чтобы описать это». Хабиб отреагировал на включение в Зал славы

33-летний российский боец смешанных единоборств и экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своём «инстаграме» пост, в котором поблагодарил промоушен за то, что включил его в Зал славы.
«У меня нет слов, чтобы описать это. Спасибо большое, UFC», — написал Нурмагомедов.
Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступления в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.
Ранее президент UFC Дана Уайт рассказал, что Нурмагомедов неоднозначно отреагировал на попадание в Зал славы UFC.
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