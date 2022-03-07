Хабиб поддержал Тагира Уланбекова после поражения на UFC 272

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал своего соотечественника Тагира Уланбекова после поражения в поединке с представителем США Тимом Эллиоттом на турнире UFC 272.



«Выше голову, младший, в любом положении мы продолжим продвигаться. Значит, так было предопределено», — написал Хабиб Нурмагомедов в своём «инстаграме».



Бой Тагира Уланбекова и Тима Эллиотта проходил в рамках предварительного карда спортивного шоу UFC 272. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых все судьи отдали победу американскому спортсмену. Тагир Уланбеков потерпел второе поражение в смешанных единоборствах при 14 победах. Для Эллиотта эта победа стала 22-й в MMA при 12 поражениях.