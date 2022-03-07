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Хабиб поддержал Тагира Уланбекова после поражения на UFC 272

Хабиб поддержал Тагира Уланбекова после поражения на UFC 272
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал своего соотечественника Тагира Уланбекова после поражения в поединке с представителем США Тимом Эллиоттом на турнире UFC 272.

«Выше голову, младший, в любом положении мы продолжим продвигаться. Значит, так было предопределено», — написал Хабиб Нурмагомедов в своём «инстаграме».

Бой Тагира Уланбекова и Тима Эллиотта проходил в рамках предварительного карда спортивного шоу UFC 272. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых все судьи отдали победу американскому спортсмену. Тагир Уланбеков потерпел второе поражение в смешанных единоборствах при 14 победах. Для Эллиотта эта победа стала 22-й в MMA при 12 поражениях.

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