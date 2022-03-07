Усман не исключил, что проведёт третий бой с Ковингтоном

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман отреагировал на победу американца Колби Ковингтона над соотечественником Хорхе Масвидалем на турнире UFC 272.



«UFC 272 закончился, как и ожидалось. Я знал, что борьба Ковингтона будет иметь большое значение. У Масвидаля были хорошие моменты, но Ковингтон сделал своё дело. Так что, возможно, в будущем я разобью его», — приводит слова Усмана MMAJunkie.



В поединке с Масвидалем Колби праздновал победу единогласным решением судей. Теперь на его счету 17 побед в смешанных единоборствах, а также 3 поражения. После этого поединка Ковингтон вызвал на бой бывшего временного чемпиона промоушена в лёгком весе Дастина Порье.

Усман и Ковингтон встречались дважды, и оба раза сильнее оказывался Камару.