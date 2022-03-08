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Маурисиу Руа и Овинс Сен-Прё встретятся на UFC 274

Маурисиу Руа и Овинс Сен-Прё встретятся на UFC 274
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Бразильский боец смешанных единоборств Маурисиу Руа проведёт следующий поединок на турнире UFC 274, который состоится в Аризоне (США) 7 мая 2022 года. Соперником бразильского спортсмена станет американец Овинс Сен-Прё.

Маурисиу Руа в последний раз выходил в октагон в ноябре 2020 года, уступив техническим нокаутом Полу Крэйгу. Всего на счету бразильца 40 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 27 побед, потерпел 12 поражений, а ещё один бой завершился вничью.

Овинс Сен-Прё имеет в своём активе 41 бой в ММА, в которых он одержал 26 побед и потерпел 16 поражений.

Напомним, главным событием турнира UFC 274 станет титульный бой между Чарльзом Оливейрой и Джастином Гэтжи.

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