Дос Аньос выразил желание провести бой с Конором Макгрегором

37-летний бразильский боец Рафаэль дос Аньос после победы в бою с Ренато Карнейро на UFC 272 выразил желание подраться с ирландцем Конором Макгрегором.

«Cлышал, что Конор Макгрегор собирается вернуться летом. Это хороший вариант. Чемпионский бой в лёгком весе уже запланирован. Посмотрим.



Я просто хочу быть активным, хочу тренироваться. Мне нужны громкие имена, которые заставят ходить меня в спортзал и усердно работать.



Конечно, это будет денежный бой, потому что у нас обоих есть история», — сказал дос Аньос на пресс-конференции.

Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. В настоящее время Макгрегор не участвует в соревнованиях, так как проходит курс восстановления.