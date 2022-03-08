Усман: я спросил у зрителей по поводу боя с Ковингтоном. Они считают, что у него есть шанс
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Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман принял участие в сессии вопросов и ответов с интервьюером UFC Меган Оливи.
Усмана спросили, может ли победитель главного события UFC 272 между Колби Ковингтоном и Хорхе Масвидалем получить ещё один титульный бой против него, ведь Усман дважды побеждал обоих бойцов. Усман спросил фанатов, считает ли кто-нибудь из них, что Ковингтон победил его на UFC 268 в ноябре прошлого года, где Усман выиграл единогласным решением. Достаточно большое количество людей поддержало Ковингтона. После этого Усман сказал, что готов уничтожить эту идею в потенциальном третьем бою.
«Я спросил зрителей, что они думают, и они решили, что у Колби есть шанс. Так что, возможно, в будущем я разобью его», — сказал Усман.
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